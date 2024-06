Dan Stefan, managing partner, Autonom: Avem nevoie de mai multi campioni locali in piata de asigurari, sa fie mai multa competitie loiala in piata

Piata locala de asigurari are nevoie de mai multi campioni locali, de mai multa competitie loiala in piata, sustine Dan Stefan, managing partner al Autonom."De la firmele de asigurari noi ne dorim multe lucruri, dar si ele trebuie sa aiba asteptari de la noi. Si consultantii au un rol esential, si brokerii. In primul rand, ne dorim sa sa existe mai multe, sa existe competitie loiala in piata, pentru ca sunt mult prea putine firme de asigurari si nu mai avem campioni locali. In afara de niste ... citește toată știrea