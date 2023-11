Deciziile politice au influentat in cele mai grele momente - cum a fost criza din 2009 - viitorul afacerilor si companiile si angajatii au suportat notele de plata pentru aceste decizii.In urmatorii 10 ani, economia Romaniei se poate dubla, dar este nevoie de implicarea oamenilor de afaceri in dialogul social si in elaborarea de politici economice, pentru ca modelul de crestere economica al Romaniei este la rascruce: forta de munca ieftina, motorul principal al investitiilor, se scumpeste cel ... citeste toata stirea