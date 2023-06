Dan Sucu, proprietarul Mobexpert, devine actionar majoritar al Rapid Bucuresti, dupa ce clubul si-a dublat capitalul social, la 50 de milioane de lei, dupa o investitie de 24 mil. lei, potrivit unui anunt al clubului de fotbal.In noua structura a actionariatului, Dan Sucu va detine 70% din actiuni, iar Victor Angelescu 30%.Noul actionar majoritar promite ca se vor investi sume importante de bani in club pentru a creste competitivitatea, in conditiile in care vizeaza castigarea Campionatului. ... citeste toata stirea