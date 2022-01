DAN VILCEANU, MINISTRUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE:"TVA zero la alimentele de baza inseamna infringement din partea Comisiei Europene"

Implementarea unei TVA zero la alimente - masura dorita de PSD -contravine directivelor europene, iar Romania ar risca procedura de infringement, a declarat, ieri, Dan Vilceanu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la sediul institutiei."Nu am avut o discutie in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel putin la momentul asta, contravine directivei TVA. Putem sa discutam orice cu Comisia Europeana, dar sa ... citeste toata stirea