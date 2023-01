DAN VILCEANU (PNL GORJ):"Cred ca este momentul ca domnii Bode si Ciuca sa se gandeasca la partid si sa demisioneze"

Deputatul PNL, Dan Vilceanu, le solicit astazi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, lui Lucian Bode si Nicolae Ciuca sa se gandeasca la partid si sa demisioneze din functiile pe care le detin, in urma acuzatiilor de plagiat aparute in cazul amandurora, relateaza Agerpres.Deputatul gorjean aminteste in postarea sa ca si el a demisionat in luna aprilie a anului trecut din functia de secretar general al PNL si din cea de ministru, considerand la momentul respectiv ca "minima moralitate" il ... citeste toata stirea