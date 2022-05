DANIEL CADARIU:"Sper sa depasim un milion si jumatate de turisti straini care sa vina in Romania in 2022"

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca, in anul 2019, tara noastra a fost vizitata de 2,7 milioane de turisti si ca se asteapta ca in acest an, odata cu ridicarea restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, Romania sa fie vizitata de 1,5 milioane de turisti, informeaza news.ro.Cadariu s-a referit si la o masura de sprijin pentru agentiile turistice care aduc straini in Romania.Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca va fi stimulata ... citeste toata stirea