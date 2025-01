Datoria statului a ajuns la 937 miliarde lei in noiembrie. Pentru 2025 se estimeaza ca va trece pragul de 1.000 de miliarde de lei

Datoria statului a urcat in luna noiembrie la 937 miliarde de lei, comparativ cu 932 miliarde lei la final de octombrie si 784,4 miliarde lei la finalul lunii decembrie a anului 2023, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Asadar, doar pana la final de noiembrie, datoria statului a crescut in 2024 cu 152,6 miliarde lei, suma ce depaseste deja precedentul maxim, de 125,67 miliarde lei, inregistrat in 2020, anul pandemiei Covid19 (ca pondere in PIB, insa, explozia datoriei din 2020 este dubla ... citește toată știrea