Datoriile SUA ajung la un nivel record: Totalul datoriei publice depaseste pentru prima data 30.000 de miliarde de dolari

Totalul datoriei publice restante a depasit 30.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate de Departamentul Trezoreriei si preluate de CNN.Imprumuturile guvernamentale s-au accelerat in timpul pandemiei Covid-19, in conditiile in care Washingtonul a cheltuit agresiv pentru a amortiza lovitura economica provocata de criza. Datoria nationala a crescut cu aproximativ 7.000 de miliarde de dolari de la sfarsitul anului 2019.Este imposibil de stiut cat de multa datorie este prea multa, ... citeste toata stirea