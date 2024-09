David Pressman: "Rabdarea SUA fata de guvernul Orban s-a epuizat"

Rabdarea SUA fata de guvernul Orban s-a epuizat, a afirmat David Pressman, ambasadorul american in Ungaria, in discursul pe care l-a sustinut ieri in cadrul Forumului Budapesta 2024 privind dezvoltarea unei democratii sustenabile, potrivit site-urilor mass-media telex.hu, hvg.hu, politico.eu, privatbankar.hu.Conform surselor citate, David Pressman a precizat: "Am ajuns in punctul in care ne intrebam daca Ungaria mai este cu adevarat o democratie. Cand ma pregateam pentru aceasta misiune, am ... citește toată știrea