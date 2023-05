La 29 aprilie, un imobil aflat in administrarea Ambasadei Federatiei Ruse la Varsovia a fost confiscat de catre autoritatile polone, in baza unei hotarari judecatoresti definitive. Ambasadorul rus in Polonia, Serghei Andreiev, a declarat imediat ca intregul personal diplomatic "este gata sa isi faca bagajul in cel mai scurt timp". "Va asigur ca si eu, si colegii mei, luam foarte in serios posibilitatea de a parasi Polonia", a mai spus trimisul diplomatic al Moscovei.De ce Polonia, ca si ... citeste toata stirea