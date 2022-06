De ce parasesc doctorii in masa Turcia lui Erdogan?

Din ce in ce mai multi medici turci isi cauta un viitor in afara tarii din cauza salariilor mici, a inflatiei ridicate si a violentei in crestere impotriva personalului medical, pe care guvernul nu reuseste sa-l protejeze, scrie Balkan Insight.Potrivit datelor Asociatiei Medical Turce, TTB, numarul doctorilor care parasesc Turcia a crescut dramatic in aproape fiecare an in ultimul deceniu, excluzand anul pandemic 2020.Datele arata ca atunci cand economia era solida, iar democratia si statul ... citeste toata stirea