De ce Romania nu atrage investitii de miliarde de euro? Ministrii aleg sa mearga la zile de nastere, premierii vor sa discute pe telefon, iar presedintele nu se implica. Erdogan a mers cu tot guvernul

Investitiile de miliarde de euro pot fi atrase doar cu implicarea directa a presedintelui, premierului si intregului guvern, lupta pentru acestea fiind "pe viata si moarte" la nivel regional, explica in premiera un reprezentant al unor autoritati locale.In timp ce in Romania ministrii aleg sa mearga la zile de nastere si nu la intalniri cu investitori sau premieri care intra prin telefon in intalniri oficiale, Turcia, una dintre cele mai mari economii din Europa si din lume, nu isi permite sa ... citeste toata stirea