Are sens, merita sa te faci inginer?Daca pui in balanta anii de scoala, anii de studiu, cursurile de fizica, de matematica, de chimie citite si rascitite etc., versus salariile din piata si in cat timp ajungi acolo, nu stiu daca raspunsul ar fi extrem de pozitiv. La finalul lunii iulie, Ziarul Financiar a publicat o analiza legata de piata salariilor pentru ingineri. Cele mai mari salarii sunt in IT, metalurgie, chimie, auto, energie, in schimb cele mai mici salarii pentru ingineri sunt in ... citeste toata stirea