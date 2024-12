De la comert cu piese auto la lupta cu McDonalds si KFC. Cum a reusit un antreprenor din Suceava sa isi construiasca in doar cinci ani un business cu care acum face concurenta unor companii gigant din afara VIDEO

Suceveanul Lucian Florea, care a reusit sa dezvolte un lant de restaurante fast-food, sub brandul Fryday dupa ce anterior dezvoltase un business in comercializarea de piese auto, are in plan sa deschida anul viitor opt restaurante in malluri si patru proiecte de tip drive-thru, in urma unor investitii estimate la 10 mil. euro."Vin din comertul cu piese auto. Un business pe care l-am inceput in 2012. Acest business, Auto Albina, a facut posibila capitalizarea unui vis, asa cum ii spun eu, mai ... citește toată știrea