De la conspiratii la depozite de arme: procurorii nu gasesc probe directe impotriva lui Calin Georgescu

Procurorii nu au reusit inca sa probeze o legatura directa, fie ea si infima, intre Calin Georgescu si finantatorii campaniei sale pe retelele de socializare si nici intre acesta si actiunile care ar fi urmat sa aiba loc in Capitala, duminica seara, din partea unei factiuni dure a sustinatorilor. Desi au trecut aproape cinci zile de cand Parchetul General si DIICOT s-au autosesizat in urma declasificarii documentelor ce au fost prezentate in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 28