De la New York la Bucuresti: doua antreprenoare din Capitala au creat festivalul new media art RADAR, unde aduc instalatii din zece tari, expuse la New York, Madrid sau Miami, si asteapta 11.000 de participanti in acest weekend

a(Trade Mark)"Extinderea la nivel international este o parte a viziunii noastre, lucru care va contribui si la pozitionarea Romaniei pe harta globala a artei digitale si a tehnologiei"Instalatii din zece tari, expuse la festivaluri renumite din New York, Madrid sau Miami, vor fi gazduite in acest weekend, 4-6 octombrie, de Hotel Caro din Bucuresti. In cladirea fostei fabrici, sunt asteptati 11.000 de participanti la RADAR 2024, cel mai mare festival de new media art din Romania, fondat de ... citește toată știrea