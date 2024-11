De unde am plecat, unde am ajuns?

Economia Romaniei, masurata prin produsul intern brut, a crescut cu 775% in ultimii 26 de ani si marcheaza cea mai buna crestere dintre tarile din regiune. 37 mld. euro era PIB-ul Romaniei in 1998 si 320 mld. euro a fost puterea economica bruta a Romaniei in 2023, cifra care a plasat Romania pe locul doi in regiune, dupa Polonia.Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut de 9 ori in ultimii 26 de ani, iar Romania a ajuns, in anul 2023, unul dintre liderii regionali, alaturi de Polonia. ... citește toată știrea