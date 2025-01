Decizia CCR privind alegerile prezidentiale - un precedent periculos pentru democratia europeana

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) prin care in 6 decembrie 2024 a fost anulat intregul proces privind alegerile prezidentiale reprezinta un precedent periculos pentru democratia europeana, daca luam in considerare declaratia facuta la finalul saptamanii trecute de fostul comisar european Thierry Breton, care a afirmat ca situatia anularii alegerilor s-ar putea repeta in Germania, daca parlamentarele din 23 februarie 2025 ar fi castigate de Alternativa pentru Germania (AfD), ... citește toată știrea