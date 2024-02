Decizia ICCJ in cazul Danilet, desfiintata de CEDO

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, ieri, ca magistratii au dreptul la libera exprimare in legatura cu temele publice politice, potrivit deciziei pronuntata in dosarul in care fostul judecator Cristi Danilet a acuzat statul roman pentru sustinerea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii care l-a sanctionat pentru o postare facuta pe Facebook in anul 2019.Decizia CEDO luata cu majoritate simpla (4 voturi la 3) stabileste ca statul roman a incalcat fata de judecatorul Cristi ... citește toată știrea