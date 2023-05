Tribunalul Bucuresti a hotarat, astazi, sa fixeze data de 9 iunie pentru o decizie in cazul solicitarii de intrare in faliment a Euroins, fostul lider asigurarilor RCA, a carui cota pe acest segment de piata depasea 30% la finele anului 2022, conform datelor Profit.ro.Decizia instantei este importanta pentru toti asiguratii si pagubitii Euroins, pentru ca in termen de 90 de zile, de la acest moment, politele de asigurare emise de acest asigurator vor inceta de drept.La finele anului 2022, ... citeste toata stirea