Deficitul balantei comerciale in primele noua luni a crescut cu 8,3 mld. euro fata de anul trecut. Exporturile au crescut cu 26% in timp ce importurile s-au majorat cu 31%

In primele noua luni, exporturile FOB au insumat 68,804 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 93,867 miliarde euro. Exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%,comparativ cu perioada similara de anul trecut.Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1.I-30.IX 2022 a fost de 25063,2 milioane euro, mai mare cu 8313,5 milioane euro decat cel inregistrat in perioada 1.I-30.IX 2021.In luna septembrie 2022, exporturile FOB au insumat 8518,0 milioane euro,