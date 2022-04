Deficitul bugetar, 15 mld. lei la 3 luni, plus 7%

Deficitul bugetar a crescut in primele trei luni din 2022 cu 7% fata de perioada similara din 2021, la 15,7 miliarde lei, dar, exprimat ca procent din PIB, deficitul a inregistrat o scadere cu 0,05 puncte procentuale, de la 1,24% din PIB la 1,19%, arata datele publicate miercuri de Ministerul de Finante.Evolutia este explicata de cresterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (in principal incasari din TVA si alte impozite pe bunuri si servicii), in timp ce cheltuielile ... citeste toata stirea