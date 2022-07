Deloitte, 30 de ani in Romania. Mesajul strategului Robert Kaplan, venit din tara capitalismului: Intariti-va statul! Cu cat sunt institutiile mai puternice, cu atat Romania isi poate depasi potentialul

a(Trade Mark)Deloitte Romania a aniversat 30 de ani de prezenta in Romania, in cadrul unui eveniment in care specialistii de la Deloitte, ministrul economiei Florin Spataru si expertul in geopolitica Robert Kaplan au realizat o analiza a parcursului economic al Romaniei in ultimii 30 de ani si a situatiei actuale.Cu cat capacitatea guvernamentala este mai puternica, cu atat tara isi poate depasi potentialul. Intarirea capacitatii guvernamentale este una dintre cele mai mari provocari ale ... citeste toata stirea