Deloitte Best Managed Companies 2025. Companiile antreprenoriale nu au constrangerile companiilor multinationale si se pot transforma mai usor

a(Trade Mark)Deloitte Romania a certificat 20 de companii antreprenoriale romanesti in programul Best Managed Companiesa(Trade Mark)Dintre acestea, sase au primit certificarea pentru prima data in 2025, iar 14 companii antreprenoriale au fost recertificate.Companiile antreprenoriale, spre deosebire de companiile multinationale, sunt mai dinamice si se transforma mai mult, a spus Alexandru Reff, country managing partner la Deloitte Romania si Moldova, la Gala Deloitte Best Managed Companies ... citește toată știrea