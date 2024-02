Deloitte M&A 2024. 2023 a fost un an de consolidare a pozitiei Romaniei in regiune in piata de fuziuni si achizitii

a(Trade Mark)Romania ocupa locul al doilea in regiune ca numar de tranzactii, dupa Polonia si inainte de tari precum Cehia, Slovacia sau Ungaria a(Trade Mark)2024 a inceput bine pentru piata de fuziuni si achizitii din Romania, cu anuntul oficial despre preluarea OTP Bank de catre Banca Transilvania a(Trade Mark)130 de tranzactii de peste 5 mil. euro au avut loc in piata romaneasca in 2023, cu o valoare totala de 6,5-7,2 mld. euro, este estimarea specialistilor de la Deloitte Romania. ... citește toată știrea