Luminita Tatarici, BNR: "Vedem bancile ca jucand un rol important in finantarea investitiilor tranzitiei verzi. Ioana Voinescu BCR: "Toate bancile din sistem evalueaza riscurile ESG pentru portofolii de credite pentru clienti evidentierea unor riscuri crescute de ESG poate avea impact in ratingul clientului"Luminita Tatarici, sef serviciu in Directia Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR) a vorbit la videoconferinta Deloitte/ZF "Ce inseamna o finantare ... citeste toata stirea