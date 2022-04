Deloitte/ZF CFO Summit 2022. Directorii financiari trebuie sa-si pregateasca strategia pentru oricare din cele trei scenarii legate de razboiul din Ucraina: optimist, mediu, pesimist

Directorii financiari ai companiilor din Romania ar trebui sa isi pregateasca strategia in functie de cele trei scenarii posibile pentru desfasurarea razboiului din Ucraina: optimist, in care razboiul se va incheia in scurt timp; mediu - in care razboiul mai dureaza cateva luni si pesimist, scenariul in care conflictul din Ucraina va continua dupa 2022, a fost una dintre concluziile videoconferintei anuale CFO Summit, organizata de Deloitte Romania cu sprijinul platformelor media ZF."Este ... citeste toata stirea