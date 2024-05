Democratia directa, sperietoarea clasei politice

Necesitatea unui parteneriat real intre decidentii politici si societatea civila, intre guverne, parlamente si cetateni, a constituit principala tema de dezbatere a celei de-a XII-a editii a Forumului Global al Democratiei Directe Moderne, eveniment care s-a desfasurat saptamana trecuta, timp de patru zile (15-18 mai), la Bucuresti.In cadrul Forumului organizat in tara noastra, am asistat practic la doua evenimente: unul in care a fost implicata clasa politica si care si-a desfasurat in prima ... citește toată știrea