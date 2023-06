Tara noastra ramane o sursa primara pentru traficul de persoane in Europa, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA publicat la finalul saptamanii trecute. Expertii americani sustin ca traficantii de carne vie in scop sexual si in scopul muncii fortate trimit din Romania catre statele din vestul Europei atat cetateni romani, cat si migranti din alte state in tara noastra. Cele mai multe victime sunt cele in urma traficului de persoane in scop sexual, femeile fiind traficate atat in ... citeste toata stirea