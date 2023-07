Presedintele Klaus Iohannis nu este singurul oficial european de rang inalt care inchiriaza avioane de la companii private pentru deplasarile peste hotare. Daca Iohannis a ales sa se deplaseze cu aeronave de lux in vizitele oficiale efectuate in cursul primaverii in America de Sud, Japonia si Singapore, precum si la un summit in Islanda, alti lideri europeni au inchiriat avioanele cu care se deplaseaza la concerte marile trupe rock.De exemplu, saptamana trecuta, conform publicatiei Politico, ... citeste toata stirea