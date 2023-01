Deputatul PNL, Pavel Popescu ii cere primarului Capitalei sa demisioneze, in urma femeii decedate in Sectorul 6

Deputatul PNL, Pavel Popescu spune ca politicienii se ascund in birouri fugind de responsabilitate in privinta femeii ucise de caine in Sectorul 6 si ii cere primarului Capitalei sa isi dea demisia daca nu poate "face ordine in primarie"."Imi pare rau, nu am cum sa nu pronunt nume: Nicusor Dan si politica absolut cretina a institutiilor aflate in subordinea sa. Va invit sa intrati pe site-ul Autoritatii pentru supravegherea si protectia animalelor Bucuresti. In momentul in care administratia ... citeste toata stirea