Descoperire istorica in lumea medicala: Lecanemab, primul medicament care incetineste distrugerea creierului in cazul bolii Alzheimer a fost declarat un succes

Lecanemab, primul medicament care incetineste distrugerea creierului in cazul bolii Alzheimer a fost declarat un succes istoric si important, scrie BBC.Descoperirea pune capat unor decenii de esecuri si arata ca este posibila o noua era a medicamentelor pentru tratarea Alzheimer - cea mai frecventa forma de dementa.Cu toate acestea, medicamentul are doar un efect redus, iar impactul sau asupra vietii de zi cu zi a oamenilor este dezbatut.In plus, medicamentul actioneaza in stadiile ... citeste toata stirea