Dezastru dupa dezastru pentru Marea Britanie: Lira sterlina s-a prabusit la cel mai slab nivel din ultimii 37 de ani, iar investitorii avertizeaza ca vine recesiunea

Lira sterlina a coborat la un nou minim al ultimilor 37 de ani in raport cu dolarul american si la un minim al ultimelor 19 luni in raport cu euro, dupa ce cifrele mai slabe decat estimarile privind vanzarile cu amanuntul au reaprins temerile legate de economia Marii Britanii, scrie Reuters.Lira sterlina a scazut cu peste 1% in raport cu dolarul, pana la 1,1351 dolari, cel mai scazut nivel din 1985 incoace, si a fost tranzactionata ultima data la 1,1404 dolari.Majoritatea monedelor majore ... citeste toata stirea