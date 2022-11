DEZASTRU IN PARCHETEPrejudicii de 2,3 miliarde euro, din cauza dosarelor penale inchise prin deciziile CCR si ICCJ privind prescriptia

Peste 1,10 miliarde euro si 11.202 bitcoin reprezinta prejudiciul in cele 288 de dosare aflate in faza de urmarire penala si 317 de dosare aflate in camera preliminara sau in faza de judecata, dosare instrumentate de DIICOT, care ar putea fi inchise dupa deciziile pe prescriptie ale Curtii Constitutionale si dupa decizia recenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Suma respectiva reiese dintr-un raspuns primit de Asociatia Forumul Judecatorilor, raspuns ce a fost publicat pe pagina oficiala ... citeste toata stirea