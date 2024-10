Dezastrul din finantele publice se adanceste: Deficitul bugetar ajunge la 5,44% din PIB in primele noua luni ale anului

Deficitul bugetar a ajuns la 5,44% din PIB in luna septembrie, in timp ce guvernul trebuia sa se incadreze, conform tratatelor europene, la un deficit bugetar de maxim 3% pentru tot anul. In proiectul de buget asumat pentru anul acesta, guvernul estima un deficit de 5% pentru intreg anul.Cheltuielile guvernului au fost de 521,22 mld. de lei depasind cu mult veniturile de doar 415,98 mld. de lei, deficitul bugetar fiind de 105,24 mld. de lei.Cum au evoluat principalele categorii de venituri si ... citește toată știrea