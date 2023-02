DEZBATERE CU SCANTEI IN CAMERA DEPUTATILORPlagiatul lui Lucian Bode, ascuns sub pres de colegii din coalitie

Dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a motiunii simple "Romania merita mai mult decat hoti in functii publice", inaintata de deputatii USR si Forta Dreptei impotriva ministrului de interne, Lucian Bode, a constituit, ieri, un nou prilej de rafuiala politica intre coalitia majoritara - PSD-PNL- UDMR, si opozitia parlamentara.Motiunea simpla, care s-a dorit a fi un rechizitoriu al plagiatului tezei de doctorat a lui Lucian Bode, a cazut in derizoriu in cadrul dezbaterii tocmai prin prisma a ... citeste toata stirea