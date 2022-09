DEZBATERE CU SCANTEI IN PARLAMENTMotiunea simpla pe energie, la vot in Camera Deputatilor

Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa isi exprime astazi votul in legatura cu motiunea simpla initiata de 54 parlamentari USR si neafiliati, impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, pe care il acuza de situatia cresterii preturilor din energie in tara noastra, dar si de reducerea recenta a plafonului maxim de consum pentru clientii casnici si a reducerii cu 15% a compensarii consumului pentru IMM-uri.Dezbaterea motiunii simple a avut loc aseara, cand in apararea sa ministrul Virgil ... citeste toata stirea