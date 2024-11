DEZBATEREA CANDIDATILOR LA PREZIDENTIALE Ludovic Orban a luat caimacul, Geoana - oparit de vizita din 2009 la Moscova

Indelung anuntata dezbatere a candidatilor la alegerile prezidentiale de duminica - dezbaterea organizata de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj in parteneriat cu Digi 24 a fost anuntata in urma cu 45 de zile - s-a dovedit un fiasco, din cauza lipsei candidatilor PSD si PNL - Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, dar una in care Ludovic Orban a luat caimacul, iar Mircea Geoana s-a oparit din nou cu vizita sa din primavara anului 2009 de la Moscova.Dupa ce a salutat pe toata lumea din platou, cu ... citește toată știrea