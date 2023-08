Comitetul ad-hoc pentru elaborarea unei conventii internationale cuprinzatoare privind combaterea utilizarii tehnologiilor informationale si comunicatiilor in scopuri penale, din cadrul ONU, demareaza astazi, la New York, o noua runda de dezbateri si negocieri privind noul tratat al Natiunilor Unite privind criminalitatea cibernetica, discutiile fiind programate a se finaliza in 1 septembrie 2023.Efortul global privind combaterea criminalitatii cibernetice pare o idee buna, in contextul in ... citeste toata stirea