Dezvoltatorii: Primarii trebuie sa concureze pentru a atrage proiecte, nu pentru a le bloca. Iasiul si judetul Constanta atrag noi investitori

a(Trade Mark)Investitiile imobiliare in proiecte mixte de regenerare urbana, parcuri de business, ansambluri rezidentiale, centre comerciale si parcuri logistice au continuat in 2022 in marile centre regionale ale Romaniei a(Trade Mark)Investitori institutionali au anuntat noi proiecte in orase precum Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi sau Constanta, dar si in Arad, Oradea sau Craiova.Dezvoltarea infrastructurii, de la constructia de noi terminale pentru un aeroport existent sau chiar constructia ... citeste toata stirea