Editeaza

Diana Buzoianu cere reforme la Romsilva: "Nu voi accepta directori cu probleme de integritate"

Sursa: Bursa
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 05:41
21 citiri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat intr-un interviu ca fosti angajati ai Romsilva au castigat in prima instanta dreptul la bonusuri de pensionare, intrucat aceasta prevedere nu a fost eliminata din contractul colectiv de munca. Ea a avertizat ca nu va tolera numirea in functii de conducere a unor persoane cu probleme de integritate si i-a cerut noului director general, Jean Visan, sa implementeze rapid reformele promise.
Buzoianu a precizat ca Visan a fost ales de Consiliul de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Marcel Ciolacu justifica alocarile din Fondul de Rezerva
Fostul premier Marcel Ciolacu a ales, ast[zi, sa reactioneze public, printr-o postare pe pagina sa ...
Andrei Borza, accidentat de un fizioterapeut al echipei nationale * Victor Angelescu a povestit totul
Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 09 septembrie 2025 20:03 / Actualizat marti, 09 ...
HORA: Cresterea TVA nu aduce bani la buget, ci falimente si concedieri masive
Reprezentantii patronatelor din industria ospitalitatii sustin ca majorarea TVA de la 11% la 21% in ...
ActualitateBusinessSportLife Show