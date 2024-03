Diana Sosoaca: "Ma gandesc foarte serios sa candidez la primaria Iasiului"

Senatoarea Diana Sosoaca a anuntat miercuri ca se gandeste foarte serios sa candideze la Primaria Iasi, ea acuzandu-l pe edilul Mihai Chirica de "inalta tradare", intrucat acesta sustine independenta Republicii Moldova si nu unirea cu Romania, informeaza news.ro.Diana Sosoaca, senatoare de Iasi, a fost prezenta miercuri in plenul Consiliului Local, in cadrul reuniunii fiind marcata Ziua Unirii Basarabiei cu Romania.Primarul Iasiului Mihai Chirica a afirmat ca Republica Moldova are nevoie de ... citește toată știrea