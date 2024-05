Digi Communications isi majoreaza veniturile si EBITDA in T1 2024

Digi Communications a raportat venituri consolidate in primul trimestru al acestui an de 446,7 milioane de euro, in urcare cu 12% fata de martie 2023.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente 30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piata imobiliara romaneasca sub spectrul crizei occidentale. Editia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield6 iunie - Maratonul Energiei13 iunie - Eveniment Profit: Piata de Capital.forum - ... citește toată știrea