Digi raporteaza pentru anul trecut un profit brut de peste 5 ori mai mare decat cel din 2023

Compania care detine in Romania operatorul Digi Romania (fost RCS7RDS) a obtinut in 2024 un castig pretaxare EBITDA ajustat de 684,515 milioane euro, cu 15,79% mai mare decat cel de 591,163 milioane euro din exercitiul financiar precedent.Digi Communications (DIGI) a realizat anul trecut venituri din activitati continue de 1,924 miliarde euro, cu 13,42% mai mari decat cele de 1,69 miliarde euro din 2023.Urmareste-ne si pe Google News In acelasi interval de raportare, cheltuielile de ... citește toată știrea