Directorul Camerei de Comert Belgia-Luxemburg-Romania-Republica Moldova: "Clasei politice ii lipseste motivatia sa promoveze Romania"

Clasa politica din Romania trebuie sa faca mai mult lobby in Parlamentul European pentru ca tara sa adere la spatiul Schengen, crede Alain Schodts, directorul executiv al Camerei de Comert Belgia-Luxemburg-Romania-Republica Moldova (BEROCC).Domnia sa a afirmat ieri, in cadrul unei conferinte de presa: "Am fost intotdeauna un sustinator al accesului Romaniei si Bulgariei la Schengen. Uniunea Europeana a ezitat sa acorde accesul Romaniei la spatiul Schengen in special din cauza unor aspecte ... citește toată știrea