Directorul general al CFR SA, urmarit penal de DNA

Ion Simu-Alexandru, directorul general al Companiei Nationale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei.Potrivit unui comunicat emis de DNA, alaturi de seful CFR SA, in cauza mai este urmarit penal si direectorul general adjunct tehnic din cadrul companiei feroviare, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si uzurparea functiei.Procurorii ... citeste toata stirea