Discutia nu este daca salariul minim brut pe economie trebuie/poate sa se majoreze sau nu anul viitor, ci cat de repede trebuie sa ajunga la 5.000 de lei

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 05:38
20 citiri
Pe langa gap-ul de TVA, adus de gemul bunicilor, dupa cum spune seful ANAF, dupa explozia de gaze de la blocul din Rahova, dupa discutiile uzuale ne neintelegere din cadrul coalitiei de guvernare, un alt subiect care va tine agenda in urmatoarea perioada va fi cresterea salariului minim pe economie, un subiect la care se uita si cei care sunt platiti in acte cu salariul minim, dar si cei pentru care orice crestere a salariului minim inseamna si cresterea salariului lor.
PSD sustine cresterea in ...citește toată știrea

