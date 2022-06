Distribuitorul IT&C controlat de presedintele executiv eMAG, la un pas de afaceri de 2 miliarde de lei

Network One Distribution (NOD), liderul pietei de distributie IT&C din Romania, si-a sporit anul trecut afacerile cu 9,5%, la 1,93 miliarde de lei, in timp ce profitul net a coborat cu 4,6%, la 46,23 milioane de lei.Datoriile totale au atins 502,5 milioane de lei, de la 415 milioane de lei in 2020 si 362,9 milioane de lei in 2019.Creantele au scazut usor, cu aproape 1%, la 263,9 milioane de lei.Compania a depasit 410 de angajati, in crestere usoara fata de 2020.CITESTE SI EXCLUSIV O noua ... citeste toata stirea