Network One Distribution (NOD), liderul pietei de distributie IT&C din Romania, a inregistrat anul trecut afaceri de 1,8 miliarde de lei, in coborare cu 6,6% fata de 2021, iar profitul net a scazut cu 58,4%, la 19,26 milioane de lei.Datoriile totale au atins 529,83 milioane de lei, cu 5,4% mai mult fata 2021.Creantele au scazut cu aproape 4%, la 254,69 milioane de lei.Compania are 4411 angajati, de la 412 in 2021.