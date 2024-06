Dividendele de 1 mld. lei de la Banca Transilvania tin pe plus Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile europene, in scadere accentuata. Cele ale bancii de la Cluj, plus 2%

Bursa de Valori Bucuresti s-a apreciat usor in sedinta din 26 iunie, dar a inchis la un nou maxim istoric in pofida scaderilor abrupte din afara, in contextul in care cea mai mare banca din Romania si-a remunerat miercuri investitorii cu dividende de 1 mld. lei din profitul pe anul trecut, care au fost reinvestite in actiuni listate.Astfel, pe fondul reinvestirii acestor dividende, ceea ce a creat cerere pentru actiunile listate, in special cele ale bancii, indicele principal BET s-a apreciat ... citește toată știrea